Трамп убежден, что при его президентстве США "прекрасно поладят" с Китаем и РФ

45-й президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью блогеру и криптовалютчику Фаруку Сармаду на платформе Х (Twitter), сообщает Европейская правда.

Он уверен, что "прекрасно поладит" с Китаем и Россией.

"Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией" , – сказал Трамп.

Также кандидат в лидеры США подчеркнул, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

Как известно, Трамп на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.