Камишін повертається в "Укрзалізницю", але на іншу посаду
Кабмін призначив ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.
Ініціатива уряду набирає чинності з 26 вересня 2024 року.
"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави", - прокоментував своє призначення сам Камишін.
Раніше, до призначення у Мінстратегпром, Камишін обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.