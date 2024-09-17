Камышин возвращается в "Укрзализныцю", но на другую должность

Кабмин назначил экс-главу Минстратегпрома Александра Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Инициатива правительства вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

"Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства" , - прокомментировал свое назначение сам Камышин.

Ранее, до назначения в Минстратегпром, Камышин занимал должность председателя правления "Укрзализныци".

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.