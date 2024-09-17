Росіяни знову вдарили по Сумах: під ударом енергетична інфраструктура
Росіяни атакували ракетами енергетичну інфраструктуру Сум. В місті були розгорнуті пункти незламності. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами Артюха, наразі відомо про чотири ракетні удари. Наслідки вже з'ясовуються, після чого їх почнуть ліквідовувати.
Водночас через обстріл енергетичної інфраструктури, ситуація зі світлом може змінитись. Через це у місті були розгорнуті пункти незламності.
Як розповів голова ОВА, вночі Сумську область атакували десятки ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Дрони були запущені в напрямку Конотопського та Сумського районів, втім, ворогу не вдалось досягти своєї мети щодо знищення енергетичної системи регіону.
"Але ми зараз відчуваємо, що він продовжує ці наміри знищити, бо б'є вже ракетами, не "Шахедами". Енергетики наші працювали всю ніч і практично відновили на 100% міста Конотоп, у якому були виведені з ладу енергетичні об'єкти, їх відновили", - заявив він та додав, що енергетичні об'єкти Сум та Сумського району відновлені на 85%.