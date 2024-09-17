Росіяни знову вдарили по Сумах: під ударом енергетична інфраструктура

Росіяни атакували ракетами енергетичну інфраструктуру Сум. В місті були розгорнуті пункти незламності. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Артюха, наразі відомо про чотири ракетні удари. Наслідки вже з'ясовуються, після чого їх почнуть ліквідовувати.

Водночас через обстріл енергетичної інфраструктури, ситуація зі світлом може змінитись. Через це у місті були розгорнуті пункти незламності.

Як розповів голова ОВА, вночі Сумську область атакували десятки ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Дрони були запущені в напрямку Конотопського та Сумського районів, втім, ворогу не вдалось досягти своєї мети щодо знищення енергетичної системи регіону.