Россияне снова ударили по Сумах: под ударом энергетическая инфраструктура
Россияне атаковали ракетами энергетическую инфраструктуру Сум. В городе были развернуты пункты несокрушимости. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По словам Артюха, сейчас известно о четырех ракетных ударах. Последствия уже выясняются, после чего их начнут ликвидировать.
В то же время из-за обстрела энергетической инфраструктуры, ситуация со светом может измениться. Поэтому в городе были развернуты пункты несокрушимости.
Как рассказал глава ОВА, ночью Сумскую область атаковали десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Дроны были запущены в направлении Конотопского и Сумского районов, впрочем, врагу не удалось достичь своей цели по уничтожению энергетической системы региона.
"Но мы сейчас чувствуем, что он продолжает эти намерения уничтожить, потому что бьет уже ракетами, не "Шахедами". Энергетики наши работали всю ночь и практически восстановили на 100% города Конотоп, в котором были выведены из строя энергетические объекты, их восстановили", - заявил он и добавил, что энергетические объекты Сум и Сумского района восстановлены на 85%.