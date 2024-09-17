Россияне снова ударили по Сумах: под ударом энергетическая инфраструктура

Россияне атаковали ракетами энергетическую инфраструктуру Сум. В городе были развернуты пункты несокрушимости. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Артюха, сейчас известно о четырех ракетных ударах. Последствия уже выясняются, после чего их начнут ликвидировать.

В то же время из-за обстрела энергетической инфраструктуры, ситуация со светом может измениться. Поэтому в городе были развернуты пункты несокрушимости.

Как рассказал глава ОВА, ночью Сумскую область атаковали десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Дроны были запущены в направлении Конотопского и Сумского районов, впрочем, врагу не удалось достичь своей цели по уничтожению энергетической системы региона.