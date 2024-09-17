Рада підтримала збільшення податків у першому читанні: що пропонується

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян. Передбачене підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% (дасть бюджету 27 млрд гривень).

Зокрема, пропонується:

підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%,

встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць),

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи,

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

авансові внески для АЗС.

Кабінет міністрів вже врахував в проєкті бюджету на 2025 рік підвищення військового збору. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.