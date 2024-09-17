Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении: что предлагается

Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.

Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд гривен, в основном за счет повышения военного сбора с граждан. Предусмотрено повышение налога на прибыль банков с 25 до 50% (даст бюджету 27 млрд гривен).

В частности, предлагается:

повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%,

установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц),

установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы,

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

авансовые взносы для АЗС.

Кабинет Министров уже учел в проекте бюджета на 2025 год повышение военного сбора. В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд. гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.