Подоляк розповів, на які умови для миру Україна категорично не погодиться

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогоднішній день не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій. Він сказав про це в ефірі телеканалу «Настоящее время», повідомляє Радіо Свобода.

«Про це президент неодноразово говорив, це чітко домінуюча позиція: жодного заморожування конфлікту, тому що воно не приведе до фіналу війни як такої, а призведе лише до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територіями, немає жодних концепцій заморозки конфлікту» , – сказав він.

Подоляк наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії.

«Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус. Плюс Курська операція, яка показує, що справді можна ефективно працювати, у тому числі на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну» , – каже він.

За словами Михайла Подоляка, Курська операція фігурує у «плані перемоги» президента Володимира Зеленського.

«Це істотно впливатиме на ті соціальні настрої, по-перше, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни» , – заявив він.

За словами радника голови ОП, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, але для цього мають бути тактичні чи стратегічні поразки Росії, оскільки все інше призводитиме лише до ескалації.

«Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не лише у Східній Європі, а й у Європі в цілому, і це очевидно для наших західних союзників. Інше питання – бюрократія, швидкість ухвалення рішень, готовність дійсно перестати ховатися за цими міфічними «червоними лініями», точніше, міркувати про них, і так далі. Але з цим працює українська дипломатія, президент України інтенсивно говорить про це на різних майданчиках» , – каже Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що «план перемоги» України у війні з Росією готовий на понад 90%, і наступного тижня його презентують союзникам. Зокрема, Зеленський має представити цей план президентові США Джо Байдену і кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Зміст плану поки що не розголошують.

Німецьке видання Bild недавно написало з посиланням на власні джерела, що Зеленський, який під час візиту до США планував представити свою стратегію перемоги, може заявити про готовність погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і таким чином тимчасово заморозити ситуацію. В Офісі українського президента статтю назвали фейком.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода