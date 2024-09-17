Подоляк рассказал, на какие условия для мира Украина категорически не согласится

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день не существует ни одного плана по прекращению войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передача России каким-либо территориям. Он сказал об этом в эфире телеканала «Настоящее время», сообщает Радио Свобода.

«Об этом президент неоднократно говорил, это четко доминирующая позиция: никакая заморозка конфликта, потому что она не приведет в финал войны как таковой, а приведет лишь к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки по территориям, нет никаких концепций заморозки конфликта» , – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением России.

«Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение. Плюс Курская операция, показывающая, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну» , – говорит он.

По словам Михаила Подоляка, Курская операция фигурирует в "плане победы" президента Владимира Зеленского.

«Это будет существенно влиять на социальные настроения, во-первых, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинскую обстановку и вести в финал этой войны» , – заявил он.

По словам советника главы ОП, западные союзники заинтересованы в том, чтобы международное право доминировало, но для этого должны быть тактические или стратегические поражения России, поскольку все остальное приведет только к эскалации.

«Как раз неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос – бюрократия, быстрота принятия решений, готовность действительно перестать прятаться за этими мифическими «красными линиями», вернее, рассуждать о них, и так далее. Но с этим работает украинская дипломатия, президент Украины интенсивно говорит об этом на разных площадках» , – говорит Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что «план победы» Украины в войне с Россией готов более чем на 90%, и на следующей неделе его презентуют союзникам. В частности, Зеленский должен представить этот план президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу. Содержание плана пока не разглашается.

Немецкое издание Bild недавно написало со ссылкой на собственные источники, что Зеленский, во время визита в США планировавший представить свою стратегию победы, может заявить о готовности согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта и таким образом временно заморозить ситуацию. В Офисе украинского президента статью назвали фейком.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода