Шольц: Необхідно "вивчати можливості" мирних переговорів між Україною та РФ

Необхідно вивчити всі варіанти пошуку досягнення миру в Україні, хоча Москва й не демонструє наразі бажання й готовності знижувати градус агресії. Про це заявив журналістам канцлер Олаф Шольц після зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим в Астані, повідомляє Укрінформ.

"Росія напала на Україну. Тому Німеччина, як і багато інших країн світу, підтримує Україну. Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку" , - сказав Шольц.

Він нагадав про численні конференції, включно з великою мирною конференцією у Швейцарії, яка також завершилася спільною думкою, що має бути ще одна конференція за участю Росії.

"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Але для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує - продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією… Ніколи не слід ігнорувати, … що саме Росія не тільки почала війну, але й продовжує її і може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію" , - сказав канцлер.

Слід зауважити, що спочатку планувалася спільна пресконференція двох лідерів.

Раніше президент Казахстану під час зустрічі з Шольцем заявив, що Росію нібито "неможливо перемогти на полі бою".