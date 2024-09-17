Шольц: Необходимо "изучать возможности" мирных переговоров между Украиной и РФ

Необходимо изучить все варианты поиска достижения мира в Украине, хотя Москва и не демонстрирует желания и готовности снижать градус агрессии. Об этом заявил журналистам канцлер Олаф Шольц после встречи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым в Астане, сообщает Укринформ.

"Россия напала на Украину. Поэтому Германия, как и многие другие страны мира, поддерживает Украину. Так оно есть и так останется, чтобы страна могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет. Но нам также ясно, что в то же время остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития" , - сказал Шольц.

Он напомнил о многочисленных конференциях, включая большую мирную конференцию в Швейцарии, которая также завершилась общим мнением, что должна быть еще одна конференция с участием России.

"Сейчас пора посмотреть, что происходит. Но для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает - продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией... Никогда не следует игнорировать... что именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и может в любое время внести свою лепту в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию" , - сказал канцлер.

Следует отметить, что первоначально планировалась совместная пресс-конференция двух лидеров.

Ранее президент Казахстана во время встречи с Шольцом заявил, что Россию якобы "невозможно победить на поле боя".