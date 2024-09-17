Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє його Telegram.

Основна мета законопроєкту - створення Центру рекрутингу іноземців.

Ключові положення

Положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за прийом іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть:

Перевірку законності перебування на території України. Вивчення фактів притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. Оцінку можливих зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав. Інші фактори, що можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.

Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.

Іноземні легіонери, які вже мають бойовий досвід протистояння Росії, тепер використовують його на боці України.