Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє його Telegram.
Основна мета законопроєкту - створення Центру рекрутингу іноземців.
Ключові положення
Положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за прийом іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.
У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть:
- Перевірку законності перебування на території України.
- Вивчення фактів притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
- Оцінку можливих зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав.
- Інші фактори, що можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.
Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.
Іноземні легіонери, які вже мають бойовий досвід протистояння Росії, тепер використовують його на боці України.