Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12023, касающийся изменений в порядок прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает его Telegram.

Основная цель законопроекта - создание Центра рекрутинга иностранцев.

Ключевые положения

Положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.

В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, которые будут включать:

Проверку законности пребывания на территории Украины. Изучение фактов привлечения к административной или уголовной ответственности. Оценку возможных связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. Другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.

Сегодня тысячи иностранцев решили стать на сторону Украины в борьбе против российской армии, где бы она ни действовала. Вступив в ряды ВСУ, они воюют не только за спокойствие украинцев, но и против оккупантов, которые когда-то захватили их страны.

Иностранные легионеры, уже имеющие боевой опыт противостояния России, теперь используют его на стороне Украины.