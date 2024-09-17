У Міагрополітики прогнозують отримання кількох мільярдів гривень від оренди держземлі

Завдяки впровадженню програми “Земельний банк”, Україна наступного року зможе отримати декілька млрд гривень від оренди державних земель, що сприятимуть економічному розвитку країни. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, повідомляє Укрінформ.

"Державна земля залишається у власності держави і генеруватиме дохід. За нашими розрахунками, вже наступного року Україна отримуватиме кілька мільярдів гривень від оренди державної землі. Це той результат, який ми разом забезпечимо, адже без ініціативи бізнесу, маленьких та інших підприємців його не буде. Дуже важливо, щоб ми перейшли від агрокраїни до аграрно-індустріальної" , - сказав Коваль.

За його словами, метою проєкту стала можливість дати українським аграріям у законному руслі користуватись державною сільськогосподарською землею. Більш як 30 років у них цієї можливості не було, а “Земельний банк” дозволить прозоро суборендувати державну землю на 14 років для вирощування однорічних насаджень та на 25 років для культур, які потребують більшого терміну.

"Для аграріїв це означає можливість прогнозувати свою діяльність у проміжку 14-25 років. Водночас, це є не менш важливим для економіки країни, адже орендар буде дбайливо ставитись до землі, збагачувати її органікою та іншими потрібними засобами. Найменша ділянка, яка буде доступна до оренди - 1 га, а найбільша - 3969 га" , - додав Коваль.

Міністр анонсував наступні хвилі "Земельних банків" ("Земельний банк 1" та "Земельний банк 2"), а також тотальну автоматизацію процесів. На його переконання, необхідно прибрати людський фактор від земельних відносин, щоб вони були прозорі й зрозумілі як програми дій.

Наразі такий крок автоматизації втілений у Державному аграрному реєстрі (ДАР), тож удосконалення і створення на його базі інформаційно-комунікаційної платформи агробізнесу з державою і є наступним завданням для міністерства.