У Росії вбили антивоєнного активіста Віталія Іоффе

У російському Санкт-Петербурзі вбили опозиційного активіста Віталія Іоффе, розповіла його близька родичка, повідомляє Радіо Свобода.

Російські ЗМІ також повідомили про вбивство Іоффе з посиланням на його дочку й інші джерела.

Близький до Кремля Telegram-канал Mash написав, що 20-річного жителя Санкт-Петербурга затримали за підозрою у вбивстві. Про мотиви його дій не повідомляють.

Іоффе був відомий своєю критикою російської влади. Він відкрито засуджував вторгнення Росії в Україну.

Вперше Віталій Іоффе вийшов на протестну акцію в Петербурзі після окупації Криму в 2014 році. У 2022 році разом із активістом на антивоєнні мітинги почали ходити його старша дочка і дружина.

Віталій Іоффе неодноразово проводив одиничні пікети на підтримку політв’язнів, обвинувачених у "фейках" та "дискредитації" армії РФ.

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