В России убили антивоенного активиста Виталия Иоффе

В российском Санкт-Петербурге убили оппозиционного активиста Виталия Иоффе, рассказала его близкая родственница, сообщает Радио Свобода.

Российские СМИ также сообщили об убийстве Иоффе со ссылкой на его дочь и другие источники.

Близкий к Кремлю Telegram-канал Mash написал, что 20-летний житель Санкт-Петербурга был задержан по подозрению в убийстве. О мотивах его действий не сообщается.

Иоффе был известен своей критикой российских властей. Он открыто осуждал вторжение России в Украину.

Впервые Виталий Иоффе вышел на акцию протеста в Петербурге после оккупации Крыма в 2014 году. В 2022 году вместе с активистом на антивоенные митинги начали ходить его старшая дочь и жена.

Виталий Иоффе неоднократно проводил единичные пикеты в поддержку политзаключенных, обвиняемых в "фейках" и "дискредитации" армии РФ.

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