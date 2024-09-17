Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання у вівторок, 17 вересня. Світло зникло після російського обстрілу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Покровської міської військової адміністрації.

"Внаслідок надзвичайної події знеструмлено Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.

У МВА уточнили, що роботи з обстеження та відновлення будуть проводитись після отримання дозволу від оперативних служб.

Водночас місцеві жителі повідомили, що електропостачання зникло після російського обстрілу.

Нагадаємо, 15 вересня північна частина Донецької області залишилася без світла. Причиною також був російський обстріл. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Також додамо, що під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська. Наразі відновити його роботу неможливо.