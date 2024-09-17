Покровское и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения во вторник, 17 сентября. Свет пропал после российского обстрела, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Покровской городской военной администрации.

"В результате чрезвычайного происшествия обесточены Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

В МВА уточнили, что работы по обследованию и восстановлению будут проводиться после получения разрешения от оперативных служб.

В то же время местные жители сообщили, что электроснабжение исчезло после российского обстрела.

Напомним, 15 сентября северная часть Донецкой области осталась без света. Причиной также были российские обстрелы. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.

Также добавим, что во время боевых действий российские оккупанты перебили водоснабжение в Покровск. В настоящее время возобновить его работу невозможно.