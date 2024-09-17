Туреччина заявила, що продовжить шукати варіанти вирішення війни в Україні

Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин заявив, що російсько-українську війну необхідно вирішувати шляхом створення нової архітектури безпеки на основі міжнародного права. Про це пише Hürriyet, повідомляє Корреспондент.

Туреччина, за його словами, продовжить відкриті та таємні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні та Газі.

"Міжнародна система, яка швидко змінюється і стає все більш крихкою, постає перед двома важливими глобальними кризами у контексті війни в Україні та секторі Гази… Російсько-українську війну слід розв’язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права" , - зазначив Калин.

Тоді як стосовно розв'язання палестинсько-ізраїльського конфлікту він наголосив на необхідності щонайшвидшого припинення вогню.

"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, спрямовані на припинення війни в Україні та Газі" , - додав Калин.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган виступив із відеозверненням до участників саміту Кримська платформа у Києві. Він заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Згодом представник МЗС Туреччини заявив, що закінчення війни треба шукати у мирних переговорах, результатом яких, за словами посла, має стати “збалансований результат”.