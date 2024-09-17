Турция заявила, что продолжит искать варианты решения войны в Украине

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-украинскую войну необходимо решать путем создания новой архитектуры безопасности на основе международного права. Об этом пишет Hürriyet, сообщает Корреспондент.

Турция, по его словам, продолжит открытые и тайные усилия, направленные на прекращение войны в Украине и в Газе.

"Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, встает перед двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа… Российско-украинскую войну следует развязывать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права" , - отметил Калын

В то время как относительно разрешения палестино-израильского конфликта он отметил необходимость скорейшего прекращения огня.

"Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия по разведке, направленные на прекращение войны в Украине и Газе" , - добавил Калын.

Напомним, Реджеп Таип Эрдоган выступил с видеообращением к участникам саммита Крымской платформы в Киеве. Он заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Впоследствии представитель МИД Турции заявил, что окончание войны нужно искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".