Верховна Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці

Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, ухвалила законопроєкт №6490-д, яким вносяться зміни до Митного кодексу щодо встановлення особливостей проходження служби у митних органах та проведення атестації посадових осіб, повідомляє Новое время.

Про це заявила співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко. За відповідне рішення проголосувало 260 нардепів.

Вона також пояснила, що за цим законопроєктом:

змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби;

запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці, а у разі негативного висновку аудиту буде вагомою підставою для звільнення Голови;

протягом року після обрання нового керівника має відбутися переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної переатестації це означатиме звільнення працівника;

підіймаються зарплати для працівників митної служби.

Геращенко наголосила, що цей закон і реформа митниці були серед «маяків МВФ», Світового банку, США та ЄС, а від цього голосування залежало отримання допомоги від союзників.

Голова правління громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що ухвалене перезавантаження митниці впродовж кількох років має збільшити надходження в бюджет на 100 млрд грн.