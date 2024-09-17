Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке таможни

Верховная Рада Украины во вторник, 17 сентября, приняла законопроект № 6490-д, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно установления особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведения аттестации должностных лиц, сообщает Новое время.

Об этом заявила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко. За соответствующее решение проголосовало 260 нардепов.

Она также пояснила, что по этому законопроекту:

меняется процедура конкурсного отбора руководителя таможенной службы;

вводится ежегодный внешний аудит таможни, а в случае отрицательного заключения аудита будет весомым основанием для увольнения Председателя;

в течение года после избрания нового руководителя должна состояться переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника;

поднимаются зарплаты для работников таможенной службы.

Геращенко подчеркнула, что этот закон и реформа таможни были среди «маяков МВФ», Всемирного банка, США и ЕС, а от этого голосования зависело получение помощи от союзников.

Председатель правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что принятая перезагрузка таможни в течение нескольких лет должна увеличить поступления в бюджет на 100 млрд грн.