ООН назвала умову відправлення своєї місії на Курщину

Організація Об'єднаних Націй готова відправити своїх представників на підконтрольну Україні територію Курської області для "заходів гуманітарного реагування", якщо Росія надасть відповідний дозвіл, повідомляє Голос Америки.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи запрошення МЗС України для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курської області.

"В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл Російської Федерації" , — йдеться в повідомленні.

У Червоному хресті на запрошення України поки не відреагували.

Нагадаємо, МЗС України звернулося до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з пропозицією долучитися до заходів гуманітарного реагування у підконтрольних Україні районах Курської області.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це "провокацією" і заявив, що у Москві розраховують, що ООН та Червоний Хрест проігнорують ініціативу.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що реакція російської влади на запрошення свідчить про страх Кремля, що світова спільнота побачить реальну гуманітарну ситуацію в підконтрольних ЗСУ районах Курської області.