Буданов розповів про збільшення наземних дронів в України

Наразі на війні, яку розпочала Росія, почався новий етап озброєння. Мова про використання наземних дронів. З посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю The Economist, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, під час війни варто очікувати розвиток технологій. На його думку, цьому є просте пояснення, яке не всі промовляють в голос.

"Дрони страху не мають. Зараз уже пішов новий етап - наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, за цей календарний рік їх кількість кратно виросте. Тому що люди не поспішають іти в бій, скажімо так. Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди оберуть послати 10 дронів, повірте мені" , - сказав Буданов.

Він зауважив, що розвиток технологій та технологічні інновації завжди несуть за собою контрзаходи.