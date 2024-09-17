Буданов рассказал об увеличении наземных дронов у Украины

На войне, которую начала Россия, начался новый этап вооружения. Речь об использовании наземных дронов. Со ссылкой на руководителя ГУР Кирилла Буданова в интервью The Economist, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, во время войны следует ожидать развития технологий. По его мнению, это простое объяснение, которое не все говорят в голос.

"Дроны страха не имеют. Сейчас уже пошел новый этап - наземные роботы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне" , - сказал Буданов.

Он отметил, что развитие технологий и технологические инновации всегда несут контрмеры.