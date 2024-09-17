Стефанчук сказав, коли Міноборони заборонить мобілізацію обмежено придатних до 25 років
Міністерство оборони найближчими днями має видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний. Про це сказав в коментарі спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Українська правда.
Він повідомив, що під час погоджувальної ради 17 вересня керівництво парламенту, фракцій і груп обговорило з представниками Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ, як вирішити проблему, повʼязану з мобілізацією обмежено придатних від 18 до 25 років.
"Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту", - сказав Стефанчук.
Водночас, за словами Стефанчука, представники Міноборони і Генштабу запевнили, що буквально найближчими днями зʼявиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років.
Голова ВР також додав, що в наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях.
Паралельно народні депутати обговорюватимуть із представниками Міністерства оборони і Генерального штабу, як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями.
Стефанчук наголосив, що після цього парламент повернеться до розгляду відповідного законопроєкту №11379-Д.
Нагадаємо, наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Але існують винятки і щодо чоловіків молодше цього віку. Зокрема, коли громадянин до 25 років вже перебуває на обліку військовозобов'язаних (а не призовників) і підлягає мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо він закінчив військову кафедру та відповідно має офіцерське звання або проходив військову службу.