Стефанчук сказал, когда Минобороны запретит мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет

Министерство обороны в ближайшие дни должно издать приказ о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.﻿﻿ Об этом в комментарии заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

Он сообщил, что во время согласительного совета 17 сентября руководство парламента, фракций и групп обсудило с представителями Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, как решить проблему, связанную с мобилизацией ограниченно пригодных от 18 до 25 лет.

"Мы провели большие дискуссии с коллегами из Минобороны и Генштаба. И приняли следующие решения. Во-первых, Верховная Рада будет нарабатывать нормальный механизм, чтобы мобилизованные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет перестали подлежать мобилизации. Во-вторых, мы должны обеспечить нормальную замену этим лицам благодаря общей мобилизации в государстве, потому что не можем обнажить те или иные участки фронта" , - сказал Стефанчук.

В то же время, по словам Стефанчука, представители Минобороны и Генштаба заверили, что буквально в ближайшие дни появится приказ о запрете мобилизации ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет.

Глава ВР также добавил, что в приказе должно быть положение, что уже мобилизованные ограниченно пригодные лица не будут участвовать в штурмовых действиях.

Параллельно народные депутаты будут обсуждать с представителями Министерства обороны и Генерального штаба, как уволить со службы тех лиц, которые уже мобилизованы, и заменить их другими бойцами.

Стефанчук отметил, что после этого парламент вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта №11379-Д.

Напомним, ﻿Сейчас мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Но существуют исключения и в отношении тех, кто моложе этого возраста. В частности, когда гражданин до 25 лет уже состоит на учете военнообязанных (а не призывников) и подлежит мобилизации на общих основаниях. Это возможно, если он закончил военную кафедру и, соответственно, имеет офицерское звание или проходил военную службу.