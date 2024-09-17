Лукашенко "домовився з українцями" з приводу зальоту дронів у Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з українцями "не підсвічувати" факти зальоту безпілотників на територію Білорусі.﻿﻿ Про це пише білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву Лукашенка, повідомляє Українська правда.

"Повинен вам відкрито заявити: ми домовилися по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників, і російських, і українських, на нашу територію" , - сказав він.

За словами Лукашенка, "американці вказали Києву, в разі певних обставин, атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні".

Водночас білоруський лідер вирішив попередити своїх "суперників", що "напад на його країну означатиме третю світову війну".