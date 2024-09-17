Лукашенко "договорился с украинцами" по поводу залета дронов в Беларусь
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с украинцами "не подсвечивать" факты залета беспилотников на территорию Беларуси. Об этом пишет белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко, сообщает Украинская правда.
"Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию", - сказал он.
По словам Лукашенко, "американцы указали Киеву, в случае определенных обстоятельств, атаковать инфраструктуру Беларуси на южной границе".
В то же время белорусский лидер решил предупредить своих "соперников", что "нападение на его страну будет означать третью мировую войну".