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Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та збільшення F-16

Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та збільшення F-16
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. Вони стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16.﻿ Про це президент розповів під час вечірнього звернення, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.

"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги", - сказав Зеленський.

Друга нарада стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил.

"Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - повідомив президент.

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