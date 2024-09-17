Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та збільшення F-16

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. Вони стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16.﻿ Про це президент розповів під час вечірнього звернення, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.

"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги" , - сказав Зеленський.

Друга нарада стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил.