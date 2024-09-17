Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та збільшення F-16
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. Вони стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16. Про це президент розповів під час вечірнього звернення, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За його словами, перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.
"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги", - сказав Зеленський.
Друга нарада стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил.
"Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - повідомив президент.