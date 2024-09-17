Зеленский провел совещания по плану победы Украины и увеличения F-16
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. Они касались плана победы Украины и увеличения флота F-16. Об этом президент рассказал во время вечернего обращения, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По его словам, первое совещание было по поводу военного наполнения плана победы для Украины.
"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", - сказал Зеленский.
Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.
"Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены", - сообщил президент.