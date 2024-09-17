Близько 40% повернених з полону військових вважалися зниклими безвісти - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що приблизно 40% військових, яких повернули з полону, мали статус зниклих безвісти за особливих обставин, повідомляє Новое время.
Омбудсмен заявив, що провів велику зустріч з родичами військовополонених та зниклих безвісти захисників України.
На їх питання відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення МОУ, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, ГШ ЗСУ.
Родичі військових цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.
«Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону — це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ», — наголосив Лубінець.