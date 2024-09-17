Близько 40% повернених з полону військових вважалися зниклими безвісти - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що приблизно 40% військових, яких повернули з полону, мали статус зниклих безвісти за особливих обставин, повідомляє Новое время.

Омбудсмен заявив, що провів велику зустріч з родичами військовополонених та зниклих безвісти захисників України.

На їх питання відповідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення МОУ, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, ГШ ЗСУ.

Родичі військових цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.