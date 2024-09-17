Безугла хоче звільнитися з оборонного комітету ВР і перейти до іншого

Народна депутатка Мар'яна Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони і перевести її членом Комітету з питань зовнішньої політики.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Безуглої, проєкт постанови глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до голови Верховної Ради, повідомляє Українська правда.

У проєкті Арахамія пропонує звільнити Марʼяну Безуглу з посади заступниці Комітету з питань оборони і перевести її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Фото відповідної заяви також опублікувала Безугла у Facebook.