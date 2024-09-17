Безуглая хочет уволиться из обороннго комитета ВР и перейти в другой

Народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее членом Комитета по вопросам внешней политики.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Безуглой, проект постановления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к председателю Верховной Рады, сообщает Украинская правда.

В проекте Арахамия предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее членом Комитета по вопросам внешней политики.

Фото соответствующего заявления также опубликовала Безуглая в Facebook.