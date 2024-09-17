Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова (Оновлено)

В аеропорту польського Кракова ввечері 17 вересня було заарештовано українського боксера Олександра Усика. Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Жан Беленюк.

"Олександр Усик був заарештований в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються" , - йдеться у повідомленні.

Трохи згодом дружина боксера Катерина, у своєму Instagram-акаунті запевнила, що хвилюватися немає підстав.