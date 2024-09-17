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Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова (Оновлено)

Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова (Оновлено)
Фото: facebook.com/Alexanderusyk

В аеропорту польського Кракова ввечері 17 вересня було заарештовано українського боксера Олександра Усика. Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Жан Беленюк.

"Олександр Усик був заарештований в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Трохи згодом дружина боксера Катерина, у своєму Instagram-акаунті запевнила, що хвилюватися немає підстав.

"Все нормально, все добре. Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального не сталось", – написала Катерина.
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