Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова (Оновлено)
В аеропорту польського Кракова ввечері 17 вересня було заарештовано українського боксера Олександра Усика. Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Жан Беленюк.
"Олександр Усик був заарештований в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Трохи згодом дружина боксера Катерина, у своєму Instagram-акаунті запевнила, що хвилюватися немає підстав.
"Все нормально, все добре. Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального не сталось", – написала Катерина.