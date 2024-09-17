Александра Усика задержали в аэропорту Кракова (Обновлено)

В аэропорту польского Кракова вечером 17 сентября был арестован украинский боксер Александр Усик. Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат Жан Беленюк.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются" , — говорится в сообщении.

Чуть позже жена боксера Екатерина, в своем Instagram-аккаунте заверила, что волноваться нет оснований.