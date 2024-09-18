Японії та Південна Корея заявили, що КНДР запустила балістичну ракету

Північна Корея провела запуск балістичної ракети сьогодні вночі, 18 вересня, у бік Східного моря. Повітряна ціль впала за межі виключної економічної зони Японії, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск ракети з боку КНДР був виявлений у середу. Разом з тим не було розкрито подробиць щодо даної балістичної ракети у Півночі.

У заяві південнокорейського військового відомства йдеться, що аналіз триває.

Між тим японська сторона заявляє, що КНДР знову провела запуск "того, що схоже на балістичну ракету".

Представники уряду Японії стверджують, що дана ракета, схоже, впала за межі виключної економічної зони Японії, пише NHK.

У публікації Yonhap News також йдеться про те, що за даними державних ЗМІ, минулого четверга в КНДР провели випробування нової 600-мм реактивної системи залпового вогню.

Ракетні запуски у КНДР

Нагадаємо, 12 вересня з'явилися повідомлення про запуск Північною Кореєю кількох балістичних ракет у бік своїх східних вод.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї розповіли, що запуск відбувся в четвер вранці. Зазначимо, що це був перший запуск відповідної зброї з боку КНДР більш ніж за два місяці.

Також південнокорейські військові заявили, що виявили ракети, запущені з Пхеньяна, які пролетіли 360 км, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

Додамо, 12 вересня МЗС України різко засудило пуски Північною Кореєю балістичних ракет. В українському міністерстві наголосили, що такі дії є загрозою миру та стабільності у регіоні.