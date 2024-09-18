Японии и Южная Корея заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты сегодня ночью, 18 сентября, в сторону Восточного моря. Воздушная цель упала за пределы исключительной экономической зоны Японии, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты со стороны КНДР был обнаружен в среду. Вместе с тем не были раскрыты подробности относительно данной баллистической ракеты в Севере.

В заявлении южнокорейского военного ведомства говорится, что анализ продолжается.

Между тем японская сторона заявляет, что КНДР снова провела запуск "того, что похоже на баллистическую ракету".

Представители правительства Японии утверждают, что данная ракета, похоже, упала за пределы исключительной экономической зоны Японии, пишет NHK.

В публикации Yonhap News также говорится, что по данным государственных СМИ, в прошлый четверг в КНДР провели испытания новой 600-мм реактивной системы залпового огня.

Ракетные запуски в КНДР

Напомним, 12 сентября появились сообщения о запуске Северной Кореей нескольких баллистических ракет в сторону своих восточных вод.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи рассказали, что запуск прошел в четверг утром. Отметим, что это был первый запуск такого вооружения КНДР более чем за два месяца.

Также южнокорейские военные заявили, что обнаружили ракеты, запущенные из Пхеньяна, которые пролетели 360 км, прежде чем приземлиться в водах между Корейским полуостровом и Японией.

Добавим, 12 сентября МИД Украины резко осудило пуски Северной Кореей баллистических ракет. В украинском министерстве подчеркнули, что такие действия представляют угрозу миру и стабильности в регионе.