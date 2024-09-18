Уночі в Києві пролунали вибухи, працювала ППО – військова адміністрація

У ніч на 18 вересня у Києві було чутно вибухи, повідомляє Українська правда.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка на підступах до Києва працює ППО.

Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про "Шахед" в напрямку Києва та можливу роботу ППО.

Нагадаємо, ввечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України. На Київщині працювала ППО. Також вибухи пролунали у Кропивницькому.