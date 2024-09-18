Ночью в Киеве прогремели взрывы, работала ПВО – военная администрация

В ночь на 18 сентября в Киеве были слышны взрывы, сообщает Украинская правда.

По информации начальника КГВА Сергея Попка на подступах к Киеву работает ПВО.

Он попросил жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные силы предупреждали о "Шахеде" в направлении Киева и возможной работе ПВО.

Напомним, вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины. На Киевщине работала ПВО. Также взрывы прогремели в Кропивницком.