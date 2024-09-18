ISW: Росія використовує соцмережі, щоб втручатись у вибори і дестабілізувати

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія продовжує докладати зусиль для розвитку можливостей використання інформаційних операцій на платформах соціальних мереж, щоб викликати кінетичну активність і здійснювати втручання у вибори, заходи з дестабілізації та схеми ухилення від санкцій, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Витоки документів, що описують масштабні інформаційні кампанії Кремля, спрямовані проти України та Заходу, продовжують демонструвати прагнення Кремля використовувати свої глобальні інформаційні інструменти для просування інтересів Москви за допомогою соціальних мереж.

"Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня заборонила російський державний ЗМІ Russia Today (RT) та "інші пов'язані з ним організації" за "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".

13 вересня Державний департамент США оголосив про санкції проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з RT, яких Держдепартамент звинуватив в участі в інформаційних операціях, прихованому впливі та військових закупівлях для Кремля, спрямованих на держави Європи, Африки, Північної та Південної Америки".

Проект розслідувань "Схеми" Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) проаналізував тисячі витоків документів, які раніше отримали німецькі та естонські ЗМІ, що описують роботу російської компанії "Агентство соціального дизайну" (АСД), яку Міністерство юстиції США (Мін'юст) нещодавно оголосило частиною комплексних операцій Кремля зі здійснення зловмисного впливу "Двійник"

Проект "Схеми" повідомив, що АСД поширювала фальшиві офіційні документи, зокрема сфабриковані накази Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, в рамках зусиль, спрямованих на "дискредитацію військово-політичного керівництва України та деморалізацію Збройних сил України".

Як повідомляється, АСД створила фальшиві документи нібито від європейських урядових установ, фальшиві новини нібито від європейських ЗМІ та антиукраїнські меми, які широко розповсюджувалися в соціальних мережах.

Ключові висновки ISW за 17 вересня: