ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и осуществлять вмешательство в выборы, меры по дестабилизации и схемы уклонения от санкций, сообщает Украинская правда.

Об том пишет ISW.

Утечки документов, описывающих масштабные информационные кампании Кремля, направленные против Украины и Запада, продолжают демонстрировать стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы с помощью социальных сетей.

"Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и „другие связанные с ним организации" за „деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

13 сентября Государственный департамент США объявил о санкциях против юридических и физических лиц, связанных с RT, которых Госдепартамент обвинил в участии в информационных операциях, скрытом влиянии и военных закупках для Кремля, направленных на государства Европы, Африки, Северной и Южной Америки".

Проект расследований "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ, описывающие работу российской компании "Агентство социального дизайна" (АСД), которую Министерство юстиции США (Минюст) недавно объявило частью комплексных операций Кремля по осуществлению злонамеренного влияния "Двойник"

Проект "Схемы" сообщил, что АСД распространяла фальшивые официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, в рамках усилий, направленных на "дискредитацию военно-политического руководства Украины и деморализацию Вооруженных сил Украины".

Как сообщается, АСД создала фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, фальшивые новости якобы от европейских СМИ и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

Ключевые выводы ISW за 17 сентября: