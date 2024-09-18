Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 вересня зріс до рівня 41.4100 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 46.1245 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 54.7523 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 49.0465 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.8109 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,410 000 EUR Євро 46.124 500 GBP Фунт стерлінгів 54.752 300 CHF Швейцарський франк 49.046 500 PLN Польський злотий 10.810 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.