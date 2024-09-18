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Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс валют НБУ на 18 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 вересня зріс до рівня 41.4100 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 46.1245 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 54.7523 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 49.0465 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.8109 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,410 000 +0.0509
EUR Євро 46.124 500 +0.1166
GBP Фунт стерлінгів 54.752 300 +0.1624
CHF Швейцарський франк 49.046 500 +0.0689
PLN Польський злотий 10.810 900 +0.0397

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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