Курс валют НБУ на 18 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 18 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 вересня зріс до рівня 41.4100 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 46.1245 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 54.7523 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 49.0465 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.8109 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,410 000
|EUR
|Євро
|46.124 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.752 300
|CHF
|Швейцарський франк
|49.046 500
|PLN
|Польський злотий
|10.810 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.