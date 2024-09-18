Головні особливості квартир у Туреччині – все, що потрібно знати кожному покупцю

Однією з найпопулярніших країн світу серед мандрівників є Туреччина. Це велика країна з безліччю цікавих історичних місць, які сподобаються не лише шанувальникам старовини, а й багатьом іншим людям. Туризм – це одна з основних сфер, звідки Туреччина отримує прибуток. Але не єдина. Є ще інші сфери, які дають доходи.

Коли багато в країні туристів, то починає розвиватися ринок нерухомості, тому що мандрівникам на час відпочинку в країні потрібне житло. Також до цієї країни заходить багато інвесторів (у тому числі з України), які купують нерухомість і здають її потім туристам в оренду. Це метод заробітку вигідний, оскільки згодом вкладення окупається. За прибутковості в 5-12% інвестиція окупиться за 10-20 років.

У Туреччині поширені серед інвесторів різні види нерухомості. Це й різні види приватних будинків, студії, апартаменти. Квартири у Туреччині також поширені серед інвесторів, оскільки це найбюджетніший варіант нерухомості, де можна оформити прописку. Така справа вже вигідна не лише інвесторам, а й людям, які хочуть залишитися в країні на більш довгий час. Тому купувати їх вигідно всім.

Чинники, що впливають на ціни квартир у Туреччині

На вартість такої нерухомості впливає кілька причин. Серед них основними є такі:

Населений пункт. Вартість житла у великих містах буде значно вищою за інших рівних умов. Причина тому проста: у великих містах більше можливостей для місцевих жителів, так і для інвесторів, і для туристів.

Близькість до моря. Якщо порівнювати квартири в межах одного населеного пункту, то тут цей фактор відіграє найважливішу роль із усіх. Чим ближче до першої лінії – тим вищими є ціни, тому що не всі люди хочуть довго ходити на пляж.

Облаштування житлового комплексу, в якому розташувалася квартира. Тут мається на увазі вся інфраструктура, яка потрібна для комфортного проживання людей. Йдеться про паркування для автомобілів, спортивний майданчик, на території деяких житлових комплексів бувають також басейни, їдальні і т.д.

Облаштування самої квартири. Квартири продаються як вже в облаштованому стані, так і нічого. Квартири без облаштування коштують дешевше, але в даному випадку варто враховувати також фактор того, що потім доведеться заплатити певну суму за покупку меблів та інших елементів.

Це основні фактори, які впливають на вартість житла в Туреччині, і їх треба враховувати при купівлі квартири..

Найкращі міста для покупки квартир у Туреччині

Таких міст кілька. Найпопулярніші – такі:

Анталія. Велике місто на узбережжі Середземного моря. Чисті пляжі, м'який клімат, автобусне сполучення з Україною.

Аланія. Це місто менше, воно знаходиться на південний схід від Анталії. Це місце підійде для тих, хто не любить особливий шум.

Стамбул. Найбільше місто у Туреччині. Південним краєм виходить узбережжя Мармурового моря. Має багато можливостей для всіх.

Є ще багато інших міст, де квартири добре купуються інвесторами.