Главные особенности квартир в Турции – все, что нужно знать каждому покупателю

Одной из самых популярных стран в мире среди путешественников является Турция. Это большая страна с множеством интересных исторических мест, которые понравятся не только любителям старины, но и многим другим людям. Туризм – это одна из основных сфер, откуда Турция получает прибыль. Но не единственная. Есть еще другие сферы, которые приносят доходы.

Когда много в стране туристов, то начинает развиваться рынок недвижимости, так как путешественникам на время отдыха в стране нужно жилье. Также в эту страну заходит много инвесторов (в том числе, с Украины), которые покупают недвижимость и сдают ее потом туристам в аренду. Это метод заработка выгодный, так как со временем вложение окупается. При доходности в 5-12% инвестиция окупится за 10-20 лет.

В Турции широко распространены среди инвесторов различные виды недвижимости. Это и разные виды частных домов, студии, апартаменты. Квартиры в Турции также распространены среди инвесторов, так как это самый бюджетный вариант недвижимости, где можно оформить прописку. Такое дело уже выгодно не только инвесторам, но и людям, которые хотят остаться в стране на более долгое время. Потому покупать их выгодно всем.

Факторы, влияющие на цены квартир в Турции

На стоимость подобной недвижимости влияет несколько факторов. Среди них основными являются такие:

Населенный пункт. Стоимость жилья в больших городах будет значительно выше при прочих равных условиях. Причина тому проста: в больших городах больше возможностей как для местных жителей, так и для инвесторов, и для туристов.

Близость к морю. Если сравнивать квартиры в пределах одного населенного пункта, то здесь данный фактор играет самую важную роль из всех. Чем ближе к первой линии – тем выше цены, так как не все люди хотят долго ходить на пляж.

Обустройство жилкомплекса, в котором расположилась квартира. Здесь подразумевается вся инфраструктура, необходимая для комфортного проживания людей. Речь идет о парковке для автомобилей, спортивной площадке, на территории некоторых жилкомплексов бывают также бассейны, столовые и т.д.

Обустройство самой квартиры. Квартиры продаются как уже в обустроенном состоянии, так и без ничего. Квартиры без обустройства стоят дешевле, но в данном случае стоит учитывать также фактор того, что потом придется заплатить определенную сумму за покупку мебели и других элементов.

Это основные факторы, которые влияют на стоимость жилья в Турции, и их надо учитывать при покупке жилплощади.

Самые лучшие города для покупки квартир в Турции

Таких городов несколько. Самые популярные – следующие:

Анталья. Большой город на побережье Средиземного моря. Чистые пляжи, мягкий климат, автобусное сообщение с Украиной.

Алания. Это город поменьше, он находится на юго-восток от Антальи. Данное место подойдет для тех, кто не любит особый шум.

Стамбул. Самый большой город в Турции. Южным краем выходит на побережье Мраморного моря. Имеет много возможностей для всех.

Есть еще множество других городов, где квартиры хорошо покупаются инвесторами.