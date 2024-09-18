Пентагон: Умєров та Остін обговорили ситуацію на полі бою та пріоритети в допомозі

Глави оборонних відомств України та США обговорили у вівторок ситуацію на полі бою, а також найнагальніші потреби ЗСУ для наближення перемоги над російською агресією. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

«Міністр Остін розмовляв сьогодні телефоном зі своїм українським колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки» , - зауважив представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Рустем Умєров надав «оновлену інформацію про операції, а також потреби України в спроможностях» на полі бою.

За його словами, сторони також обговорили успішне засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося раніше цього місяця.

Під час розмови глава Пентагону підтвердив зобов’язання США співпрацювати із союзниками й партнерами, «щоби забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією».

Обидва посадовці пообіцяли підтримувати тісний контакт, зауважив речник Пентагону.