Пентагон: Умеров и Остин обсудили ситуацию на поле боя и приоритеты в помощи

Главы оборонных ведомств Украины и США обсудили во вторник ситуацию на поле боя, а также насущные потребности ВСУ для приближения победы над российской агрессией. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

«Министр Остин разговаривал сегодня по телефону со своим украинским коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий в Украине и приоритеты помощи в сфере безопасности» , - отметил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что Рустем Умеров предоставил «обновленную информацию об операциях, а также потребностях Украины в возможностях» на поле боя.

По его словам, стороны также обсудили успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшееся ранее в этом месяце.

В ходе разговора глава Пентагона подтвердил обязательство США сотрудничать с союзниками и партнерами, «чтобы обеспечить Украине инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией».

Оба чиновника пообещали поддерживать тесный контакт, отметил спикер Пентагона.