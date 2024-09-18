У російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів

У місті Ярославль Ярославської області Росії спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами, під час гасіння вогню постраждали 4 пожежників.﻿﻿ Про це пишуть пропагандистське видання "РИА Новости", МНС РФ і російські Telegram-канали, повідомляє Українська правда.

Пожежа почалася близько 23:00 17 вересня. Причина загоряння невідома.

За даними РИА Новости, горів склад із покришками і паливно-мастильними матеріалами.

Пізніше в МНС РФ заявили, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. Постраждали 4 пожежників, їх госпіталізували.

Повідомляють, що вогонь уже загасили.

Наприкінці серпня повідомлялося, що українські дрони намагалися атакувати ярославський нафтопереробний завод.

Цієї ночі українські безпілотники атакували різні регіони Росії. Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила 54 БпЛА.