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В российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов

В российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов
Фото: t.me/astrapress

В городе Ярославль Ярославской области России вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами, во время тушения огня пострадали 4 пожарных.﻿﻿ Об этом пишут пропагандистское издание "РИА Новости", МЧС РФ и российские Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.

Пожар начался около 23:00 17 сентября. Причина возгорания неизвестна.

По данным РИА Новости, горел склад с покрышками и горюче-смазочными материалами.

Позже в МЧС РФ заявили, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали 4 пожарных, они госпитализированы.

Сообщается, что огонь уже потушили.

В конце августа сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Этой ночью украинские беспилотники атаковали разные регионы России. Минобороны РФ заявило, что ППО якобы сбила 54 БпЛА.

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