В российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов
В городе Ярославль Ярославской области России вспыхнул масштабный пожар на складе с горюче-смазочными материалами, во время тушения огня пострадали 4 пожарных. Об этом пишут пропагандистское издание "РИА Новости", МЧС РФ и российские Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.
Пожар начался около 23:00 17 сентября. Причина возгорания неизвестна.
По данным РИА Новости, горел склад с покрышками и горюче-смазочными материалами.
Позже в МЧС РФ заявили, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. Пострадали 4 пожарных, они госпитализированы.
Сообщается, что огонь уже потушили.
В конце августа сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Этой ночью украинские беспилотники атаковали разные регионы России. Минобороны РФ заявило, что ППО якобы сбила 54 БпЛА.