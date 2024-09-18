У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

У Тверській області Росії після того, як безпілотник влучив у склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів. Про це пише VolcanoDiscovery, повідомляє Укрінформ.

Серія землетрусів розпочалася вже о близько 4-й годині за місцевим часом у ніч проти середи, 18 вересня.

Зазначається, що потужність самих землетрусів, які були виявлені впродовж 2,5 годин, коливалася магнітудою від «2» до «3,2» за шкалою Ріхтера.

Тим часом орбітальна система моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує масштабне займання в районі складу боєприпасів, в який влучив безпілотник.